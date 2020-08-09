«Спартак» заинтересован в покупке хавбека «Нанта»
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Московский «Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, сумма трансфера может составить €8 млн.
При этом в услугах форварда заинтересованы также несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ): «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед».
Примечательно, что московский клуб рассматривал вариант с трансфером Туре в прошлом году. однако сделал выбор в пользу Алекса Крала.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Гуге контракт на пять лет.