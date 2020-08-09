«Спартак» заинтересован в покупке хавбека «Нанта»

Московский «Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сумма трансфера может составить €8 млн.

При этом в услугах форварда заинтересованы также несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ): «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед».

Примечательно, что московский клуб рассматривал вариант с трансфером Туре в прошлом году. однако сделал выбор в пользу Алекса Крала.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Гуге контракт на пять лет.