Евсеев: календарь на старте РПЛ у нас непростой
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от начала Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, 9 августа башкирский клуб встретится с «Краснодаром».
«Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимания на них не обращаем. Многое будет зависеть от того, насколько организованно мы сыграем, как выдержим темп матча», — написал Евсеев в Instagram.
Специалист отметил, что команду ждет непростой старт чемпионата, но он надеется на то, что футболисты выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной.
Ранее «Уфа» отложила вопрос по строительству нового стадиона.
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Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимания на них не обращаем. Стартуем с игры против «Краснодара». Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям. Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Понимали это при подготовке к сезону. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история. Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили. Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев