Евсеев: календарь на старте РПЛ у нас непростой

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от начала Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, 9 августа башкирский клуб встретится с «Краснодаром».

«Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимания на них не обращаем. Многое будет зависеть от того, насколько организованно мы сыграем, как выдержим темп матча», — написал Евсеев в Instagram.

Специалист отметил, что команду ждет непростой старт чемпионата, но он надеется на то, что футболисты выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной.



Ранее «Уфа» отложила вопрос по строительству нового стадиона.