Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатами

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе вступил в конфликт с фанатами во время встречи с ними.

Болельщики раскритиковали функционера и призвали его уйти в отставку.

«Я не уйду из клуба! Не уйду! И сделаю все, чтобы клуб был самым сильным, каким он только может быть. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор! Кричите, что угодно в мой адрес, христа ради! Я признаю за вами право иметь собственное мнение. Но не вы принимаете решение, кто руководитель клуба! » — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Гендиректор «Локомотива» заявил, что фанаты не оказывают влияние на клуб. Также он раскритиковал болельщиков за уход с трибун на 20-й минуте в поддержку бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

«В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать. Все, что хотите!» — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе заявил о плохой организации матча Олимп — Суперкубка России.