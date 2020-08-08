Наставник «Лиона» назвал подвигом выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился эмоциями после того, как французский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает Football Italia.

Первый матч 1/8 финала турнира, который проходил в Турине, завершился победой «Лиона» со счетом 1:0. А вот во второй игре французская команда уступила со счетом 1:2, однако вышла дальше благодаря правилу выездного гола.

«Это один из самых приятных моментов в моей карьере. Пройти «Ювентус» – это действительно подвиг. Сегодня мы увидели, насколько был важен результат первого матча (1:0), когда мы выиграли, не пропустив», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Лион» проиграл «Ювентусу» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.