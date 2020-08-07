Карпин — о штрафе за критику в адрес РПЛ: в следующий раз поеду в ГУЛАГ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от штрафа за критику в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, со специалиста взыскали 100 тысяч рублей. Наставник назвал чемпионат России «ненормальным».

«Меня оштрафовали за то, что я не открытым текстом, но упрекнул РПЛ. Мы в 37-м году живем, видимо, и поеду в ГУЛАГ в следующий раз», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Наставник отметил, что готов заплатить 200 тысяч, но еще раз сказать, что это неправильно.



Ранее сообщалось о том, что Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом».