WADA сократит срок дисквалификации за употребление рекреационных наркотиков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сократит срок дисквалификации для спортсменов, пойманных на употреблении рекреационных наркотиков.

Как говорится в официальном пресс-релизе организации, новое правило вступит в силу 1 января 2021 году. Наказание будет сокращено с двух лет до одного-трех месяцев отстранения. При этом особое внимание WADA будет уделять делам атлетов, которые предпримут попытку обмануть специалистов.

Рекреационное использование наркотиков представляет собой периодическое нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия или иных целей.

Ранее сообщалось, что американская легкоатлетка дисквалифицирована за пропуск допинг-тестов.