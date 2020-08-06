Российская премьер-лига (РПЛ) инициировала запрет на выход двух игроков младше 18 лет в играх чемпионата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам директора по проведению соревнований лиги Евгения Савина, за всю историю РПЛ была лишь одна игра, когда в составе одного клуба вышло более двух несовершеннолетних футболистов.

Эта игра 23-го тура чемпионата России сезона-2019/20 «Сочи» — «Ростов», когда из-за заражения коронавирусом основная команда гостей села на карантин, и вместо них на поле вышла играть юниорская команда, собранная из игроков 2001-2004 года рождения.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» интересуются защитником московского «Локомотива» и сборной Нигерии Брайаном Идову.