Бабаев раскрыл детали перехода Гайча в ЦСКА

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев раскрыл детали перехода южноамериканского нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, скаутский отдел прорабатывал этого игрока достаточно долго, изучал его игру в молодежной сборной Аргентины и пришел к выводу, что данная кандидатура способна усилить клуб.

Бабаев отметил, что сильными сторонами Гаича являются сила и мощь, которыми до этого в разное время обладали другие форварды ЦСКА: Томаш Нецид и Аарон Оланаре.

Функционер выразил надежду, что с приходом новичка вариативность красно-синих в атаке и заявил, что договориться с ним и его представителями удалось на приемлемых условиях.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.