Тедеско оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Спартак» — это большая команда с большой историей и традициями. Понятно, что нельзя быть довольным результатом прошлого сезона. Для такого клуба нормально ставить высокие цели. Я сделаю все, чтобы достичь их», — заявил специалист.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата России красно-белые заняли седьмое место.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» заплатит за трансфер Гуги €4,5 млн.