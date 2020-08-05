«Торонто» всухую обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче серии квалификационного раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Торонто».

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев и защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков результативными действиями не отличились и очков не набрали.

Счет в противостоянии стал 1 - 1.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Аризоной».

НХЛ. Квалификация плей-офф
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0
1:0 — Мэттьюс (Хайман), 36:00;
2:0 — Таварес (Дермотт, Нюландер), 44:56;
3:0 — Райлли (Мэттьюс, Керфут), 59:17.