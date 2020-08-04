Мирзов подарил одежду Кокорину: видео
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Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 против «Сочи».
Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Проходящий за ними капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что 29-летний форвард отобрал у своего одноклубника шорты.
Напомним, что Мирзов отдал Кокорину девятый номер.
Ранее сообщалось, что испанский полузащитник Ферран Торрес дал первый комментарий после перехода в «Манчестер Сити».
Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке» �� pic.twitter.com/msj0OHc1C4— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2020