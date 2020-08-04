Мирзов подарил одежду Кокорину: видео

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 против «Сочи».

Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.

Проходящий за ними капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что 29-летний форвард отобрал у своего одноклубника шорты.

Напомним, что Мирзов отдал Кокорину девятый номер.

Ранее сообщалось, что испанский полузащитник Ферран Торрес дал первый комментарий после перехода в «Манчестер Сити».