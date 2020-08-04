«Сочи» объявил о подписании контракта с Маргасовым
Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании контракта с Тимофеем Маргасовым. Об этом сообщает пресс-служба черноморского коллектива в Twitter.
По официальной информации, трудовое соглашение с защитником заключено по схеме «1+1».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 28-летний футболист провел 15 матчей и смог отметиться одной результативной передачей.
Напомним, что Маргасов в 2018 году стал обладателем Кубка России.
Ранее сообщалось, что испанский полузащитник Ферран Торрес дал первый комментарий после перехода в «Манчестер Сити».
Ночные трансферы.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 4, 2020
Защитник Тимофей Маргасов, выступавший в минувшем сезоне за сочинцев на правах аренды, подписал полноценное соглашение с клубом по системе 1+1.
Мы поздравляем Тимофея с подписанием контракта, желаем здоровья и новых успехов в составе «Сочи». pic.twitter.com/LyEhrsc2fv