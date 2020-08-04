«Сочи» объявил о подписании контракта с Маргасовым

Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании контракта с Тимофеем Маргасовым. Об этом сообщает пресс-служба черноморского коллектива в Twitter.

По официальной информации, трудовое соглашение с защитником заключено по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 28-летний футболист провел 15 матчей и смог отметиться одной результативной передачей.

Напомним, что Маргасов в 2018 году стал обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что испанский полузащитник Ферран Торрес дал первый комментарий после перехода в «Манчестер Сити».