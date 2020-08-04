СКА забросил шесть безответных шайб «Локомотиву» на турнире в Сочи
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Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» на товарищеском предсезонном турнире в Сочи.
Встреча прошла в ледовом дворце «Большой» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов, Линдсей Вей, Эмиль Галимов, Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик перешел в московский ЦСКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).