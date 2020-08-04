СМИ: брата Кокорина задержали в Москве

Младший брат нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина Кирилл был задержан в столице из-за тонировки на автомобиле, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, родственник футболиста отказался снять тонировку по требованию сотрудников правоохранительных органов, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении, за которое его могли задержать на 15 суток.

Отмечается, позднее Кокорин явился с повинной, продемонстрировал фотографии машины со снятой тонировкой и пообещал в дальнейшем не затемнять свое транспортное средство. Никулинский суд Москвы оштрафовал Кокорина на 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что адвокат брата Кокорина будет требовать извинений от прокурора.