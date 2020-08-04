«Барселона» не стала продавать Тринкана в клуб АПЛ

Каталонская «Барселона» не стала продавать форварда Франсиску Тринкана в команду Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sport.es.

Имя клуба не называется. Сине-гранатовые купили футболиста у португальской «Браги» за €31 млн. Англичане были готовы отдать за игрока €60 млн.

«Блауграна» приобрела Тринкана в январе 2020 года, но остаток сезона он провел в Португалии.

В прошлом сезоне Примеры «Барселона» заняла второе место.



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