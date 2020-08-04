Экс-наставник сборной России может возглавить «Милан»

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Экс-наставник сборной России Фабио Капелло может возглавить итальянский «Милан», сообщает Milan News.

Отмечается, что специалист 3 августа провел в офисе красно-черных более двух часов.

Издание предполагает, что руководство «Милана» провело с тренером предварительные переговоры.

В прошлом сезоне Серии А подопечные Стефано Пиоли заняли пятое место.

Ранее стали известны детали предложенного «Миланом» контракта Златану Ибрагимовичу.