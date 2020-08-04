Футболист «Кайрата» может перейти в «Рубин»

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Футболист казахстанского «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев может перейти в казанский «Рубин», сообщает Telegram-канал Vesti.kz.

Отмечается, что трансфер 25-летнего игрока может состояться до 9 августа.

За карьеру хавбек провел 163 матча, забив 22 мяча.

Прошлый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Татарстана завершил на десятом месте.

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