Футболист «Кайрата» может перейти в «Рубин»
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Футболист казахстанского «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев может перейти в казанский «Рубин», сообщает Telegram-канал Vesti.kz.
Отмечается, что трансфер 25-летнего игрока может состояться до 9 августа.
За карьеру хавбек провел 163 матча, забив 22 мяча.
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