Фигуристка Самоделкина выполнила четверной сальхов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая в одиночной программе, выполнила на тренировочном занятии четверной сальхов. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.
Тренер Сергей Давыдов прокомментировал прыжок так: »ЦСКА! В копилочку, четверной сальхов, Софа».
Напомним, что 13-летняя спортсменка вошла в список юниорской сборной России на предстоящий сезон.
Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова попали в список самых красивых россиянок по версии журнала Menjoy.