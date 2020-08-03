Ледяхов назвал позором происходящую ситуацию в «Химках»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в подмосковных «Химках». Об этом сообщают «Известия».

По его словам, ситуация с отстранением главного тренера Сергея Юрана негативно сказывается на имидже всего российского футбола.

«Я никогда не видел такого, что произошло в «Химках» за последний месяц. Это позор для нашего футбола. То клуб выходит в Российскую премьер-лигу (РПЛ), то не выходит, регламент непонятный, ждут последнего тура.

Цирк устроили с тренерами. Один ушел, другой пришел, его убрали через две игры. Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто сегодня вообще управляет «Химками», — сказал Ледяхов.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о возможной аренде атакующего полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова.