«Вашингтон» проиграл «Бруклину»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» оказался сильнее «Вашингтон Уизардс».

Встреча прошла в Орландо на арене «Эйч-Пи Филд Хауз» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 118:110.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал К. ЛеВерт, набравший 34 очка, сделавший семь подборов и отдавший три результативные передачи.

У проигравшей команды больше всего очков (30) набрал Т.Брайант.

После этой победы нью-йоркский коллектив закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что «Торонто Рэпторс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс».