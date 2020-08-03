Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон»

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Филадельфия Флайерз» переиграла «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных гостей со счетом 1:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль, Нейт Томпсон, Филипп Майерс и Скотт Лоутон.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет записал Крис Вагнер.

После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу филадельфийского коллектива.

Ранее сообщалось, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в первом матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».