Боец Царукян: хотелось бы подраться с Хабибом

Боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил о том, что хотел бы провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Хотелось бы подраться с Нурмагомедовым, но, думаю, что это нереальный бой. Пока я дойду, это займет очень большое время, а Хабиб скоро уйдет», — заявил Царукян на YouTube-канале Fight Show.

Также Царукян отметил, что у Хабиба были очень крутые джитсеры, но ни одного вольника, который знает азы защиты от перевода вниз.

«Такого соперника, как я, у него еще не было», — добавил боец.



Напомним, на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.



Ранее Хабиб назвал двух ближайших соперников в UFC.