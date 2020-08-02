Агент Сафонов: Глушаков может подписать контракт со «Спартаком»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, что хавбек Денис Глушаков может перейти в московский «Спартак», передает Metaratings.

«Денис мне говорил, что готов подписать соглашение со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Прийти в Подмосковье и играть за $10 тысяч он не готов. Учитывая семью, дочерей, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать», — сказал Сафонов.

Также агент отметил, что полузащитник помог бы красно-белым с точки зрения футбола, ведь команде нужен опытный футболист.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках».