Мурзагулов — о словах Юрана: «Уфа» никому не дарила очков

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова экс-наставника «Химок» о том, что химчане и башкирцы будут специально проигрывать московскому «Спартаку» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей», — заявил Мурзагулов.

Также Мурзагулов предположил, что у Юрана сложные отношения со многими в «Химках».

Напомним, Юрана уволили из подмосковной команды 31 июля. Специалист обвинил в этом генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

Ранее Юран во время общения с пранкерами рассказал о слухах, согласно которым подмосковный клуб и «Уфа» должны будут проиграть московскому «Спартаку» .