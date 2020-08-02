Наставник «Локомотива» Николич подтвердил интерес к Кокорину

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил интерес к нападающему Александру Кокорину. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 29-летний форвард беседовал с ним несколько раз и задавал интересующие его вопросы.

«Я знаю этого игрока, он мне нравится. Кокорин — россиянин, это очень важно в данный момент, так как команды должны думать о лимите.

Эта история закончена. У нас был должный интерес к нему, однако мы не смогли найти способ, чтобы подписать его», — сказал сербский специалист.

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