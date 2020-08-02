«Чикаго» переиграл «Эдмонтон» в первом квалификационном матче НХЛ

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Чикаго Блэкхоукс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 4:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Брендон Саад, а также Джонатан Тейвз и Доминик Кубалик, оформившие по дублю.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет записали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Джеймс Нил и Райан Нюджент-Хопкинс.

После этой игры счет в серии стал 0:1 в пользу чикагского коллектива.

Ранее сообщалось, что темнокожие игроки провели акцию против расизма перед матчем НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс».