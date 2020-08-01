Черчесов назвал лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2019/20

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил о том, что считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим молодым футболистом прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Напомним, в голосовании победил игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Специалист отметил, что Сафонов провел год намного стабильнее, а Кварацхелия выглядел стабильно только в последних играх.



«Приятно, что молодые вратари выходят. Задача, чтобы уровень команды поддерживать, результата добиваться и развивать команду. Молодой или старый... Главное, чтобы была отдача и чтобы игрок приносил пользу команде», — отметил Черчесов.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Семак признан лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ.