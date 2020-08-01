Олейник прокомментировал поражение Емельяненко в поединке против Исмаилова

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал поражение Александра Емельяненко в поединке против Магомеда Исмаилова, передает «СЭ».

Напомним, бой состоялся 24 июля.

Олейник отметил, что Александр не тренируется как настоящий профессионал, и данная ситуация длится уже больше трех лет.

«Если бы он занимался два-три раза в день, то добился бы отличных результатов. Если бы он оставался на рельсах, он был бы в хорошем режиме. А если ты не на рельсах, то будешь нестабильным — мягко говоря», — добавил Олейник.



Ранее Александра Емельяненко обвинили в употреблении допинга.