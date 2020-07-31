Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса, сообщается в Telegram-канале лиги.
«Клубы одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ. Начиная с сезона 2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут», — говорится в заявлении.
Отмечается, что итоги голосования будут рассмотрены на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).