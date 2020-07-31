«Коламбус» с Гавриковым одолел в контрольном матче «Бостон»

«Колабмус Блю Джекетс» одолел «Бостон Брюинз» в контрольном матче, прошедшем в рамках подготовки к возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Коламбуса».

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 20 минут, однако результативными действиями не отличился.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится 1 августа сразу с плей-офф, где примут участие 24 команды.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Нэшвиллу» в контрольном матче.

НХЛ. Контрольный матч

«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)