Панарин высказался о возобновлении сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает газета «Известия».

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится 1 августа сразу с плей-офф, где примут участие 24 команды.

«Сейчас у всех все ровно. Да, у сильнейших больше шансов победить. Но ситуация такая, что только игра покажет, кто в форме, а кто нет. Когда ты провел 82 матча, находишься в этом ритме, все четко. А сколько мы не играли…» — поделился он.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион рассказал об ожиданиях от плей-офф НХЛ.