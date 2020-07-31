«Ростов» успешно обжаловал два штрафа

«Ростов» успешно смог обжаловать в апелляционном комитете Российского футбольного союза (РФС) два штрафа, которые на команду наложил контрольно-дисциплинарный комитет, передает официальный сайт РФС.

Сообщается, что клубу были сокращены два штрафа за нарушение регламента по возобновлению сезона, на 50 тысяч рублей каждый.

Однако в силе осталось наказание главного тренера команды Валерия Карпина, которое тот получил после игры с «Оренбургом», когда раскритиковал руководство Лиги за продолжение чемпионата. Сумма его штрафа составила 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что опубликованы претенденты на звание игрока РПЛ сезона-2019/20.