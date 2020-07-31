«Ростов» успешно обжаловал два штрафа
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«Ростов» успешно смог обжаловать в апелляционном комитете Российского футбольного союза (РФС) два штрафа, которые на команду наложил контрольно-дисциплинарный комитет, передает официальный сайт РФС.
Сообщается, что клубу были сокращены два штрафа за нарушение регламента по возобновлению сезона, на 50 тысяч рублей каждый.
Однако в силе осталось наказание главного тренера команды Валерия Карпина, которое тот получил после игры с «Оренбургом», когда раскритиковал руководство Лиги за продолжение чемпионата. Сумма его штрафа составила 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что опубликованы претенденты на звание игрока РПЛ сезона-2019/20.