Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, у российского специалиста обострились отношения со спортивным директором Хавьером Рибалтой и генеральным директором Александром Медведевым.

Помимо всего, камнем преткновения между Семаком и руководством стало непонимание в ситуации с Александром Кокориным, покинувшим Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

Медведев уже дал распоряжение Рибалте составить шорт-лист из потенциальных наставников, которые могут сменить Семака.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о прогрессе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.