Передачи Наместникова и Задорова помогли «Колорадо» одолеть «Миннесоту»
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В очередном подготовительном матче к возобновлению розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Донской, Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Мэттью Дамба и Эрик Стаал.
Россияне Никита Задоров и Владислав Наместников смогли по разу ассистировать партнерам.
Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан самым ценным игроком куба в регулярном сезоне НХЛ.