Умер Анатолий Федюкин

Умер чемпион Олимпийских игр по гандболу Анатолий Федюкин, сообщает Федерация гандбола России.

Ему было 68 лет.

«Федерация гандбола России выражает соболезнования семье и близким Анатолия Викторовича», — говорится в сообщении.

Ранее умер Александр Аксинин.