В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний барнаулец

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева, сообщает телеканал «360».

По информации источника, инцидент произошел 26 июля. Старцев и Ворогушина начали избивать инвалида с тростью. Находившийся в кафе 40-летний мужчина и его супруга попытались им помешать. В результате драки мужчина получил удар по голове, упал на асфальт и не смог подняться. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Жена погибшего заявила, что тоже пострадала от рук чемпионки мира по кикбоксингу.

«Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы», — заявила пострадавшая.

Отмечается, что Следственный комитет возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В настоящее время мужчина задержан, а Старцеву отпустили после допроса.

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