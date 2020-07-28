Всех пилотов «Формулы-1» обязали принять участие в акции против расизма

«Формула-1» обязала всех пилотов принять участие в антирасистской акции перед стартом гонки Гран-при Великобритании, сообщает «Би-би-си».

По информации источника, руководство «королевских гонок» и Международной федерации автоспорта (FIA) оповестили команды, что для акции будет отведено определенное время. Отмечается, что все пилоты будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки. При этом гонщики имеют право не вставать на одно колено.

Гран-при Великобритании пройдет на автодроме Сильверстоун с 31 июля по 2 августа.

Ранее сообщалось, что пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон раскритиковал «Формулу-1» и пилотов за организацию акции против расизма.