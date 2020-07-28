Бой Олейник — Льюис возглавит турнир UFC

Поединок россиянина Алексея Олейника и американца Деррика Льюиса возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 6.

Об этом проинформировала пресс-служба UFC в Twitter. Мероприятие состоится 8 августа.

Стоит отметить, что на турнире выступит еще одна представительница России — Яна Куницкая, которая выйдет в октагон против бразильянки Кэтлин Виейры. Их бой должен был состояться 8 августа, но был перенесен.

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