24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли

24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.

По информации источника, первыми прибыли хоккеисты «Монреаль Канадиенс», которые использовали два клубных автобуса, чтобы держать социальную дистанцию. Также все игроки были в масках.

Матчи плей-офф стартуют 1 августа. Ежедневно хоккеисты будут обязаны сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что Задоров, Наместников и Ничушкин попали в состав «Колорадо» на плей-офф.