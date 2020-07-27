Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу

Ультрас киевского «Динамо» выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирней Луческу. Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке фанатов в Facebook.

По словам болельщиков, они обещают устроить 74-летнему румыну самые тяжелые условия для работы и «теплый» прием.

Также ультрас в негативном ключе припомнили фразу специалиста о том, что Украина и Россия являются одной страной и заявили о том, что у Луческу еще есть время принять «правильный» выбор.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон подпишет новый контракт с клубом на более выгодных условиях..