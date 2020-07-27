Экс-форвард «Динамо» Панченко может продолжить карьеру в Северной Америке

Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко может продолжить карьеру в Северной Америке. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, форвард имеет на руках несколько предложений: из Российской премьер-лиги (РПЛ), турецкой Суперлиги и Bысшей лиги футбола (MLS).

Напомним, что в предыдущем сезоне 30-летний футболист провел 22 матча и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал об амбициях клуба в предстоящем розыгрыше Лиге Европы.