Экс-тренер «Рубина» возглавил «Валенсию»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия возглавил «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Специалист подписал трудовой договор сроком на два года. Напомним, что его последним местом работы был «Уотфорд», который по итогам прошедшего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) вылетел в Чемпионшип.

Валенсийский же клуб завершил сезон на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с уходом главного тренера команды Мирчи Луческу.