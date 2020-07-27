Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с решением румынского специалиста Мирчи Луческу покинуть клуб. Об этом сообщает «Циганик Live».

По словам функционера, у бело-синих в настоящее время есть специалист, занимающийся подготовкой к предстоящему сезону.

«Все нормально. Тренер у команды есть», — сказал Суркис.

Напомним, что 74-летний румын с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий «Шахтер», который является самым принципиальным соперником столичной команды.

Ранее сообщалось, что агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану прокомментировал информацию о том, что его клиент принял решение покинуть киевское «Динамо».