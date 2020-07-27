«Аталанта» готова выложить за Миранчука от €18 млн до €20 млн

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сантори общался с представителями московского «Локомотива» по вопросу приобретения 24-летнего хавбека Алексея Миранчука. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, бергамский коллектив готов выложить за 24-летнего хавбека от €18 млн до €20 млн.

В настоящее время у итальянского клуба осталась одна вакантная позиция для игрока, не являющегося гражданином Евросоюза, поэтому вероятность перехода Миранчука повысилась.

Ранее сообщалось, что румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал решение об уходе из киевского «Динамо».