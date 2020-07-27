Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.

В нем он заявил, что Россия должна быть отстранена от участия в Олимпиаде в Токио.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов. Те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас. Это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем... Мошенничество неописуемых масштабов — оно показывает, что Россия ничему не научилась», — цитирует Родченкова «Би-Би-Си».

Напомним, что Олимпийские игры — 2020 из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года.

Ранее Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом.