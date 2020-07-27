Президент «Ахмата» поставил задачу Талалаеву
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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов поставил задачу новому наставнику клуба Андрею Талалаеву на следующий сезон.
Напомним, специалист сменил на данном посту Игоря Шалимова.
«Я благодарен Игорю Михайловичу за работу в клубе, желаю ему удачи в тренерской карьере. Ну а мы идем дальше с Андреем Викторовичем, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень. Имея всемерную поддержку со стороны Рамзана Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание. Надеюсь, опыт работы поможет Андрею Викторовичу и его штабу в решении этих задач», — написал Даудов в Instagram.
Ранее Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом».