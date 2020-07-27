Президент «Ахмата» поставил задачу Талалаеву

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов поставил задачу новому наставнику клуба Андрею Талалаеву на следующий сезон.

Напомним, специалист сменил на данном посту Игоря Шалимова.

«Я благодарен Игорю Михайловичу за работу в клубе, желаю ему удачи в тренерской карьере. Ну а мы идем дальше с Андреем Викторовичем, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень. Имея всемерную поддержку со стороны Рамзана Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание. Надеюсь, опыт работы поможет Андрею Викторовичу и его штабу в решении этих задач», — написал Даудов в Instagram.



Ранее Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом».