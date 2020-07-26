Президент «Сельты» поделился мнением о будущем Смолова

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо поделился мнением о будущем нападающего сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает El Desmarque.

По его словам, 30-летний форвард имеет неплохие шансы на то, чтобы закрепиться в Ла Лиге, однако чтобы заполучить его, клубу из Виго предстоит совершить большие траты, на которые в данный момент нет средств.

Напомним, что права на Смолова принадлежат столичному «Локомотиву». Россиянин провел 2020 год в стане «небесных», где в 14 играх смог отличиться дважды.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко покинет клуб.