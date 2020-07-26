Вердум заявил о том, что хочет провести бой с Федором Емельяненко

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум заявил, что хочет провести еще один бой с Федором Емельяненко.

25 июля бразилец одолел Александра Густафссона.

«Я очень уважаю Федора. Для меня он все еще лучший в мире. Все хотят увидеть наш поединок», — сказал Вердум на пресс-конференции.



Напомним, в 2010 году Вердум взял верх над россиянином.



Ранее Вердум задушил Густаффсона на турнире UFC в Абу-Даби.