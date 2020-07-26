Экс-наставник «Локомотива»: считают, что я безграмотный тренер

Наставник минского «Динамо» Леонид Кучук прокомментировал поражение от Городеи в матче чемпионата Белоруссии, передает Tribuna.

«Я услышал интересные вещи про себя, ну ладно, считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я, то… Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть — и этого хватает», — сказал Кучук.

Напомним, специалист возглавлял московский «Локомотив» с 2013 по 2014 год.



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