Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона, передает сайт турнира.

«Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Не так просто отрываться от своих семей. Но в это время года мы понимаем, зачем здесь находимся и зачем туда летим», — скаазл Овечкин.

Напомним, плей-офф НХЛ начнется 1 августа.



Ранее Овечкин высказался о заканчивающемся контракте с «Вашингтоном».